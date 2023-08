Inter Miami de Messi busca contra o Charlotte vaga nas semifinais da Leagues Cup

O Inter Miami de Lionel Messi buscará uma vaga nas semifinais da Leagues Cup-2023 nesta sexta-feira, ao receber em Fort Lauderdale, na Flórida, o Charlotte FC nas quartas de final deste torneio disputado por times da MLS e da liga mexicana.

Ainda no último dia 17 de julho, Messi foi apresentado como uma das estrelas da MLS e já causou sensação com atuações decisivas que levaram o Inter Miami a avançar nesta Copa das Ligas, na qual marcou sete gols em quatro partidas.

Na fase de grupos, o Inter Miami venceu o Cruz Azul por 2 a 1 e Lionel Messi marcou o gol da vitória em cobrança de falta nos acréscimos. Depois o argentino marcou dois gols na goleada de 4 a 0 sobre o Atlanta United.

Nos 16-avos de final, o Inter Miami eliminou o Orlando City do torneio ao vencer por 3 a 1 com mais dois gols do astro argentino.

O duelo das oitavas contra o FC Dallas foi mais complicado para o Inter Miami, e Messi voltou a ser decisivo: marcou o primeiro gol da partida e o do empate por 4 a 4 bem perto do fim da partida, também de tiro livre, levando a uma disputa de pênaltis. Nas cobranças, Messi e o espanhol Sergio Busquets acertaram as suas e o Inter Miami garantiu a classificação para as quartas de final.

"O que o Leo fez não é nem mais nem menos do que ele fez alguns meses atrás na Copa do Mundo. Ele está confirmando com os fatos o que ele disse quando chegou na MLS, que queria competir e tentar vencer", disse o argentino Gerardo Martino, técnico do Inter Miami, após a vitória nas oitavas de final.