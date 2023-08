Incêndios florestais no Havaí deixam ao menos 36 mortos e destroem cidade turística

Incêndios florestais de rápida propagação no Havaí mataram pelo menos 36 pessoas, informaram as autoridades do condado de Maui na noite de quarta-feira, 9. Os incêndios têm se alastrado por duas ilhas do Havaí, prendendo moradores e visitantes, já que os fortes ventos ligados ao furacão Dora dificultaram os esforços das autoridades para contê-los.

No condado de Maui, a popular cidade de férias de Lahaina foi "dizimada" pelos incêndios, disse a tenente-governadora Sylvia Luke. O caminho para a recuperação das áreas afetadas "levará anos", acrescentou ela.

As identidades das pessoas mortas não foram incluídas na breve declaração divulgada pelo condado, que disse que "os esforços de combate ao fogo continuam".

Pelo menos três incêndios florestais começaram a se alastrar em Maui na terça-feira, sendo que alguns foram tão intensos que pelo menos uma dúzia de pessoas escapou pulando no Oceano Pacífico, onde foram posteriormente resgatadas pela Guarda Costeira dos EUA.

Os incêndios, que haviam sido em grande parte contidos até a noite de quarta-feira, queimaram grande parte da cidade de Lahaina, que já foi a capital real do Havaí, e lançaram a ilha no que o governo do condado chamou de "um momento de crise".

Os incêndios foram destrutivos em parte devido ao isolamento da ilha, às frágeis cadeias de suprimentos e à dependência do turismo. Eles também destruíram alguns dos patrimônios culturais mais importantes do Havaí.