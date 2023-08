Francisco pede que não sejamos 'indiferentes' às tragédias com migrantes

Os migrantes, originários da Guiné e da Costa do Marfim, sobreviveram flutuando em boias à deriva por vários dias.

"Recebi com pesar a notícia de um novo naufrágio de migrantes no Mediterrâneo", escreveu o papa em sua conta na plataforma X (novo nome da rede social Twitter).

O papa Francisco pediu nesta quinta-feira (10) para não ficarmos "indiferentes" às "tragédias" de migrantes que morrem na travessia do Mediterrâneo, um dia depois da notícia de um novo naufrágio com 41 desaparecidos, incluindo três crianças.

Em abril, durante sua visita à Hungria, ele fez um apelo a "abrir as portas" aos migrantes diante de dezenas de milhares de pessoas.

Segundo os dados coletados pelas Nações Unidas, mais de 1.800 pessoas morreram desde janeiro em naufrágios no Mediterrâneo central, a rota de migração mais mortal do mundo. Isso representa mais que o dobro do mesmo período de 2022.

