Espanha enfrenta quarto dia de temperaturas tórridas, em meio à nova onda de calor

Na tarde de quinta-feira, no "aeroporto de Valência atingiu-se 46,8°C, o que representa 3,4°C a mais do que o recorde anterior, registrado em 1986", informou a agência meteorológica espanhola (Aemet) em sua conta na rede social X, antigo Twitter.

Em seis localidades de veraneio perto de Valencia, temperaturas acima de 44°C foram registradas nesta quinta-feira. Na região sul de Andaluzia, esse limite foi ultrapassado ontem.

Esta terceira vaga de calor, segundo as previsões, terminará na sexta-feira, dia em que se deve registrar até 44°C no sul da Espanha, assim como nas Ilhas Canárias, situadas perto da costa do Marrocos no oceano Atlântico.

Os especialistas consideram que esta sucessão de ondas de calor se deve à mudança climática e favorece os incêndios.