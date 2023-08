Comunicado do Business Wire :KBI Biopharma, Inc.

A KBI Biopharma, Inc. (KBI), uma empresa da JSR Life Sciences, anunciou hoje quatro nomeações executivas recentes para continuar seu ímpeto e visão de se tornar uma organização de fabricação por contrato farmacêutico (CDMO) de próxima geração. Entre as novas incorporações estão Tony Fraij, diretor de Operações; Shaguna Seth, chefe de gabinete e líder mundial de PMO; Katie Edgar, vice-presidente sênior de Estratégia Corporativa e Gerenciamento de Alianças; e Sarah Wakefield, vice-presidente sênior de Comunicação Corporativa. "É um grande prazer dar as boas-vindas a quatro especialistas tão excepcionais. Cada qual possui uma visão única, um histórico impressionante e está em total consonância com a visão da KBI à medida que navegamos pelo cenário em evolução de nossa indústria e aproveitamos as oportunidades de sucesso", disse J.D. Mowery, CEO da KBI Biopharma. "Todos os quatro vão desempenhar papéis cruciais na formação do futuro da KBI, permitindo que sejamos a melhor e mais confiável parceira de nossos clientes biofarmacêuticos internacionais." Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Tony Fraij Como diretor de Operações da KBI, Fraij conta com uma vasta experiência como líder de operações de várias empresas farmacêuticas e de biotecnologia mundiais. Ele vai utilizar sua experiência em desenvolvimento pessoal, engenharia e operações técnicas para orientar estrategicamente as operações diárias da KBI, garantindo eficiência ideal e apoiando o crescimento da empresa. Além disso, Fraij vai comandar as equipes de operações do mundo todo, incluindo Manufatura, TI e Engenharia. Antes da KBI, ele foi vice-presidente sênior e gerente geral da AGC Biologics, vice-presidente de Operações Técnicas da Novartis e diretor de Operações da Boehringer Ingelheim. Ao longo de sua carreira, Fraij introduziu novos recursos de desenvolvimento de processos internacionais, liderou equipes multidisciplinares que supervisionam a segurança operacional e a conformidade e implementou estratégias digitais para melhorar as operações técnicas. Shaguna Seth Como chefe de gabinete da KBI, Seth é uma executiva experiente de negócios e tecnologia que se destaca em promover a execução e o desempenho operacional. Em seu novo cargo, ela vai aproveitar mais de duas décadas de experiência em pesquisa translacional, desenvolvimento farmacêutico, fabricação e gerenciamento de programas e já colaborou com sucesso com uma série de clientes, aplicando sua experiência em produtos biológicos e desenvolvimento de medicamentos baseados em RNA. Seth detém inúmeras patentes voltadas para várias áreas de doenças que permitirão que ela seja um membro produtivo da equipe executiva e estabeleça um PMO de classe mundial. Antes da KBI, ela foi gerente geral interina da AGC Biologics e vice-presidente de Desenvolvimento de Processos.

Katie Edgar Em seu cargo como vice-presidente sênior de Estratégia Corporativa e Gerenciamento de Alianças, Edgar vai trabalhar em estreita colaboração com as equipes da KBI e da JSR Life Science para identificar iniciativas e oportunidades estratégicas de crescimento, elevar o gerenciamento e o desempenho de parcerias e ajudar a cumprir a visão de liderança do setor da empresa. Com sua experiência em estratégia e operações, desenvolvimento de negócios, fusões e aquisições e gerenciamento de portfólios e alianças, ela vai fornecer suporte crucial no alinhamento de objetivos nas redes da KBI e da JSR e impulsionar o plano de transformação da KBI. Sarah Wakefield

Em seu cargo recém-criado como vice-presidente sênior de Comunicação Corporativa, Wakefield traz 20 anos de experiência para a KBI, vários deles nas indústrias de saúde e biotecnologia. Sua experiência reside na construção de equipes e processos de marketing e comunicação de alto desempenho que aumentam efetivamente o reconhecimento da marca, impulsionam o crescimento da receita, melhoram a comunicação e promovem uma cultura inclusiva. Com um histórico comprovado de sucesso, ela vai contribuir com valiosas habilidades de liderança em estratégia executiva, marketing, branding e identidade, iniciativas de DEI, gerenciamento de projetos e desenvolvimento organizacional e de equipe. Sobre a KBI Biopharma, Inc. A KBI Biopharma, Inc., uma empresa da JSR Life Sciences, junto com seus afiliados, é uma organização mundial de desenvolvimento e manufatura por contrato (CDMO) que fornece serviços de desenvolvimento acelerado e totalmente integrado de medicamentos, fabricação de produtos biológicos e experiência a empresas de ciências biológicas. Como líder global em desenvolvimento de linha celular de mamíferos, com soluções altamente especializadas e a melhor tecnologia modular da categoria, a KBI permite que o setor de ciências biológicas descubra, desenvolva e comercialize rapidamente medicamentos e vacinas inovadores. Com cada um de seus mais de 500 clientes parceiros, a KBI trabalha de perto para personalizar e acelerar com rapidez os programas de desenvolvimento de medicamentos.

As parcerias internacionais estão utilizando as tecnologias da KBI para promover mais de 160 candidatos a medicamentos em desenvolvimento pré-clínico e clínico e na fabricação de 10 produtos comerciais. Criada sobre uma base de recursos analíticos de classe mundial e extensa experiência científica e técnica, a KBI oferece desenvolvimento de processos robustos e serviços clínicos e comerciais de fabricação de cGMP para programas de terapia celular, microbiana e de mamíferos. Reconhecida pela fabricação de qualidade, a KBI ajuda suas parcerias a apresentar candidatos a medicamentos ao mercado. A KBI atende suas parcerias internacionais com oito locais na Europa e EUA. Mais informações em www.kbibiopharma.com. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.