Comunicado do Business Wire :Boomi

Boomi?, líder em conectividade inteligente e automação, foi nomeada um Forte Executante no Forrester Wave?: Integration Platforms As A Service, Q3 2023, recebendo as mais altas pontuações possíveis no critério de integração com base em assistentes na categoria Oferta Atual; e na visão, roteiro, ecossistema de parcerias, critérios de flexibilidade e transparência de preços na categoria Estratégia. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230810615158/pt/ Forrester Positions Boomi as Strong Performer in iPaaS Wave (Graphic: Business Wire) O relatório da Forrester afirma que "a forte visão da Boomi enfatiza a melhoria dos resultados de negócios através de APIs, arquitetura com base em eventos, integração democratizada e IA para aprimorar a experiência do usuário (UX) de iPaaS. Os clientes da Boomi têm acesso a uma ampla gama de integradores de serviços internacionais e regionais com fortes parcerias da Boomi. Sua estrutura de preços e produto modular são flexíveis e alinhados ao valor entregue."1 Além disto, o relatório credita a Plataforma Boomi por ter "processos de integração fortes e orientados, com sugestões dos próximos passos e mapeamentos de dados para construir do zero. Também oferece suporte à criação de modelos produtíveis que podem ser configurados para reutilização, inserindo simplesmente parâmetros de entrada para uma nova instância. Os clientes de referência dão notas altas à previsibilidade de preços e ao valor entregue pelo custo da Boomi. Além disto, elogiam sua facilidade de uso e velocidade de integração." Segundo o relatório da Forrester, "a importância da integração continua crescendo. A expansão do software como serviço (SaaS) e a compra de função primeiro exigem integração para orquestrar entre aplicativos de fornecedores distribuídos. As arquiteturas dirigidas por API requerem integração para orquestrar serviços técnicos em serviços de domínio de negócios e oferecer suporte a uma infinidade de canais de consumo. A crescente demanda por automação encontra equipes que incluem o iPaaS em sua caixa de ferramentas de estrutura de automação. Os líderes de TI usam a integração para dar nova vida aos sistemas legados de registro que lutam para acompanhar as arquiteturas nativas de nuvem e em tempo real, ao prevenir uma migração cara de remoção e substituição de sistemas com incontáveis anos de lógica de negócios complexa incorporada a eles."

Como resultado destas tendências, a Forrester recomenda que os clientes de iPaaS busquem provedores que "permitam arquiteturas de aplicativos modernas, ofereçam suporte a uma estratégia de automação e democratizem a integração." A premiada plataforma Boomi de baixo código, o único iPaaS nativo de nuvem e totalmente sob demanda do setor, permite que os clientes se modernizem e criem melhores resultados de negócios com mais facilidade e rapidez do que nunca, ao oferecer serviços de ponta a ponta, incluindo integração de aplicação, gerenciamento de dados mestre, gerenciamento de API, automação de fluxo de trabalho, integração com base em eventos e gerenciamento de rede B2B/EDI. "Com sua velocidade, facilidade de uso e menor custo total de propriedade, cerca de 20.000 clientes internacionais em todos os setores confiam e contam com a plataforma Boomi para oferecer resultados de negócios rápidos e completos com facilidade", disse Ed Macosky, Diretor de Produtos e Tecnologia na Boomi. "Nossa plataforma tem toda a gama de recursos que as organizações precisam para eliminar gargalos de modernização atuais e acelerar a conquista de suas metas de transformação digital."

Como uma empresa SaaS internacional líder na categoria, a Boomi promove uma crescente comunidade de mais de 100.000 membros e uma das maiores matrizes de integradores de sistemas globais (GSIs) no espaço iPaaS. A empresa possui uma rede mundial de cerca de 800 parceiros, incluindo Accenture, Deloitte, SAP e Snowflake; e trabalha com os maiores provedores de serviços em nuvem hiperescaladores. Incluída recentemente nas listas Deloitte Technology Fast 500? e Inc. 5000 como uma das empresas de tecnologia mais inovadoras e de crescimento mais rápido da América, a Boomi também ganhou três prêmios internacionais Stevie® como Empresa do Ano (por dois anos seguidos) e Inovação de Produto; o prêmio Gold Globee® na categoria de Plataforma como Serviço (PaaS); o prêmio Mérito de Tecnologia na categoria Serviços em Nuvem; o prêmio Stratus como Líder Mundial em Computação em Nuvem 2022 e recebeu a prestigiada classificação 5 estrelas durante dois anos consecutivos no Guia de Programas de Parcerias CRN, uma lista definitiva dos programas mais notáveis de fornecedores de tecnologia líderes do setor, que oferecem produtos inovadores e serviços flexíveis através do canal de TI. Leia The Forrester Wave?: Integration Platforms As A Service, Q3 2023.

