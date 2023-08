China autoriza viagens organizadas para mais 70 países, incluindo da AL

O Canadá, que mantém tensas relações com a China, não está na lista.

A decisão "desempenhou um papel positivo na promoção de intercâmbios turísticos e da cooperação", disse o Ministério chinês da Cultura e do Turismo, após a publicação da nova lista.

As autoridades agora adicionaram mais países à lista, incluindo Estados Unidos, México, Costa Rica, Peru, Equador, Colômbia e Venezuela. Vários países europeus, asiáticos e africanos também estão listados.

Por três anos, as autoridades proibiram os chineses de viajarem para o exterior, exceto em casos excepcionais. Mas essa restrição foi levantada no início do ano e, desde então, os turistas chineses que viajam individualmente podem ir para qualquer destino.

Antes da pandemia, a China era o país que mais enviava turistas para o exterior, com cerca de 155 milhões de partidas registradas em 2019, segundo a consultoria McKinsey.

Em março, a China voltou a emitir vistos para turistas estrangeiros. Mas as chegadas ao país asiático representam apenas uma pequena parte dos níveis registrados antes da pandemia.