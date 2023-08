Campeonato espanhol começa com Barça e Real Madrid estreando fora de casa

Barcelona e Real Madrid jogam fora de casa pela primeira rodada da nova temporada de LaLiga, que começa nesta sexta-feira (10) com as visitas do Rayo Vallecano ao Almería e do Valencia ao Sevilla.

O Sevilla, cujo jogo foi atrasado em meia hora devido às altas temperaturas esperadas na capital andaluza, tentará iniciar sua nova campanha com o pé direito, depois de ter lutado para evitar o rebaixamento na última.

No sábado, o Real Madrid visita o Athletic Bilbao, onde terá o desfalque do recém-chegado turco Arda Güler, lesionado no menisco durante a excursão da equipe merengue nos Estados Unidos.

O técnico Carlo Ancelotti tampouco poderá contar com o goleiro Thibaut Courtois, que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo nesta quinta-feira e perderá a maior parte da temporada.

Por outro lado, quem poderá jogar em Bilbao é o inglês Jude Bellingham, que já brilhou na pré-temporada com a camisa do Real Madrid, que tentará iniciar a sua nova campanha com vitória.

Seu grande rival e atual campeão espanhol, o Barcelona, viaja para enfrentar o Getafe no domingo em busca dos três primeiros pontos.