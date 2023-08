Biden pede ao Congresso US$ 13 bilhões adicionais para ajuda militar à Ucrânia

O governo do presidente americano, Joe Biden, pediu nesta quinta-feira (10) ao Congresso mais de US$ 13 bilhões adicionais para ajudar a Ucrânia a enfrentar a invasão da Rússia.

O financiamento daria apoio à Ucrânia e a outros países vulneráveis, "impactados pela invasão não provocada e brutal da Rússia", escreveu a diretora do Escritório de Administração e Orçamento (OMB, sigla em inglês), Shalanda Young, em carta endereçada, entre outros, ao líder do Congresso, Kevin McCarthy.

Cerca de US$ 10 bilhões do novo orçamento militar seriam para repor itens do inventário do Departamento de Defesa e acelerar a produção de novos equipamentos, segundo o OMB. "O presidente reafirmou que apoiaremos a Ucrânia enquanto ela defende sua soberania pelo tempo que for necessário", confirmou Shalanda Young.

O pedido da Casa Branca faz parte dos mais de US$ 21 bilhões em gastos que solicitou hoje e que estão relacionados à Ucrânia. O Congresso tem que aprovar o pedido para que o dinheiro possa ser liberado.

Até 25 de julho, os Estados Unidos haviam comprometido mais de US$ 43,7 bilhões em assistência de segurança à Ucrânia, informou o Departamento da Defesa em comunicado recente.