Biden chama a China de 'bomba-relógio' por problemas econômicos

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta quinta-feira (10) que os crescentes problemas econômicos da China transformaram o país asiático em uma "bomba-relógio".

"Em muitos aspectos, a China é uma bomba-relógio", disse o democrata, que buscará a reeleição em 2024, durante um evento privado de angariação de fundos no estado de Utah, no oeste do país.

Biden destacou o alto desemprego e o envelhecimento da mão de obra no gigante asiático e afirmou que "a China enfrenta problemas". "Quando pessoas ruins enfrentam problemas, elas fazem coisas ruins", declarou.

O presidente norte-americano recebeu críticas intensas de Pequim em junho passado ao comparar seu homólogo, Xi Jinping, a "ditadores", um comentário considerado "ridículo" e uma "provocação" pelo governo chinês.

Biden reiterou nesta quinta-feira que estava buscando "uma relação racional com a China".

"Não quero prejudicar a China, mas estou observando", disse.