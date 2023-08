Bayern e Tottenham chegam a acordo para transferência de Kane, diz mídia inglesa e alemã

Bayern de Munique e Tottenham chegaram a um acordo para a transferência do centroavante Harry Kane (de 30 anos) ao clube alemão, por um valor recorde para a Bundesliga, acima dos 100 milhões de euros (cerca de R$ 535 milhões pela cotação atual), informaram vários meios de comunicação alemães e ingleses nesta quinta-feira (10).

Kane havia dado sinal verde ao Bayern no final de junho, mas vários meios de comunicação ingleses e alemães também afirmaram nesta quinta-feira que o atacante estava agora em dúvida se iria para o futebol alemão.

Segundo a Sky Sports da Alemanha, a operação teria agora 50% de chance de acontecer.

A Sky Sports no Reino Unido considerou que por enquanto é muito provável que Kane permaneça no Tottenham na temporada que se inicia.

Para substituir Robert Lewandowski no comando do ataque, o Bayern partiu em busca de Kane, em uma operação de valor inusitado em um clube que não costuma fazer grandes gastos no mercado de transferências.

O portal especializado em esportes The Athletic foi o primeiro a dar como certo o acordo entre os dois clubes, seguido pela Sky Sports na Alemanha e diversas outras mídias, inglesas e alemãs.