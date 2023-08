Assistente pessoal de Trump se declara inocente de novas acusações no caso dos documentos

Waltine Nauta, um assistente pessoal de Donald Trump, se declarou, nesta quinta-feira (10), inocente de novos crimes no caso de má gestão de documentos sigilosos em que o ex-presidente dos Estados Unidos também está envolvido.

Junto com Carlos de Oliveira, o caseiro do magnata em Palm Beach, Nauta compareceu a um tribunal federal de Fort Piece, a 200 km de Miami.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Promotoria acusa ambos de ajudar Trump a ocultar provas de que manteve ilegalmente, em sua residência de Mar-a-Lago, documentos secretos que levou consigo ao sair da Casa Branca em janeiro de 2021.

Nauta foi o único a depor à juíza federal Shaniek Mills Maynard em audiência de apenas 10 minutos. Oliveira ainda não tem um advogado local, portanto, não pôde prestar seu depoimento, o que está previsto para a próxima semana no mesmo tribunal.

Trump e seus dois funcionários estão indiciados por obstrução da justiça, após o bilionário se negar a entregar os 31 documentos solicitados pelas autoridades.

Segundo a Promotoria, Nauta moveu caixas com esses arquivos para ocultá-los do FBI, de um advogado do ex-presidente e, portanto, de um júri. No mês passado, ele negou esses crimes, mas precisou se apresentar à Justiça nesta quinta por novas acusações.