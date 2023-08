Assassinato de candidato presidencial no Equador foi como 'filme de terror'

O Equador viveu um "filme de terror" na noite de quarta-feira (9), quando uma rajada de tiros matou o candidato presidencial Fernando Villavicencio. Sua morte reacendeu as críticas à criminalidade no país.

"Vivemos um filme de terror, 30, 40 tiros foram disparados com metralhadoras, vimos feridos caírem, sei que há alguns mortos, e infelizmente o assassinato de Fernando", disse Galo Valencia, tio do candidato presidencial.

Seus apoiadores se jogaram no chão para se proteger das balas e outros corriam desesperados. Rastros de sangue ficaram no chão do colégio onde estava Villavicencio.

Um policial foi socorrido por várias pessoas após cair ferido na rua. Um suspeito ficou gravemente ferido e morreu mais tarde em uma unidade da Procuradoria.

"Fernando, valente. Fernando, viverá para sempre", gritaram os apoiadores de Villavicencio, um dos candidatos favoritos à Presidência e conhecido por suas denúncias de corrupção, especialmente do governo do ex-presidente Rafael Correa (2007-2017).

Seus apoiadores também acusaram o ex-presidente, que foi condenado à revelia a oito anos de prisão depois que Villavicencio revelou um esquema de propinas durante seu mandato.