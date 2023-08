América-MG vence Bragantino nos pênaltis e vai às quartas da Sul-Americana

O América-MG se classificou nesta quinta-feira (10) para as quartas de final da Copa Sul-Americana ao eliminar o Red Bull Bragantino nos pênaltis por 4 a 3, ao empatar em 3 a 3 no jogo de volta das oitavas, após um empate em 1 a 1 na ida.

O time mineiro estava em desvantagem no placar e empatou com um gol de pênalti na última jogada dos acréscimos convertido pelo uruguaio Gonzalo Mastriani, levando a definição para as penalidades máximas.

As duas equipes haviam empatado o primeiro jogo, em Belo Horizonte, em 1 a 1.

Nesta quinta, Sorriso colocou o Bragantino na frente aos 5 minutos, após uma tremenda falha do goleiro visitante Mateus Pasinato. Durante os minutos de acréscimo no primeiro tempo, o América empatou com Mastriani, mas Sorriso colocou o Bragantino novamente na frente e Éder deixou tudo igual antes do intervalo.

No segundo tempo, Léo Ortíz, com grande jogada, fez 3 a 2, até que Mastriani, de pênalti, empatou nos últimos instantes.

Na disputa de pênaltis, o América foi mais eficiente e se classificou para as quartas de final, onde enfrentará o Fortaleza.