Alexandre de Moraes lamenta morte de candidato à presidência no Equador

O ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), lamentou nesta quinta-feira, 10, a morte do candidato à Presidência do Equador Fernando Villavicencio. Ele foi assassinado na quarta-feira, dia 9. O presidente equatoriano Guillermo Lasso decretou estado de exceção no País e decidiu manter as eleições marcadas para este mês.

A manutenção do pleito foi defendida por Moraes. "O respeito às leis e ao Estado Democrático de Direito prevalecerão com a garantia absoluta do exercício da cidadania nas eleições do próximo dia 20 de agosto", disse ao abrir a sessão plenária do TSE

"Repudiamos todo e qualquer ato que ponha em risco o legítimo processo eleitoral que assegure ao cidadão o direito de escolher livremente os seus legítimos representantes", continuou o ministro.