NOVA YORK (Estados Unidos) - Hip Hop 50 Live, show marca os 50 anos do nascimento do hip-hop -

(+) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Lula visita Teatro Municipal do Rio de Janeiro -

SYDNEY (Austrália) - Futebol: Copa do Mundo Feminina - (até 20 de Agosto)

SÁBADO, 12 DE AGOSTO DE 2023

Mundo

MUNDO - Dia Internacional da Juventude -

Ásia-Pacífico

SINGAPURA (Cingapura) - Príncipe Harry participa de jogo de polo beneficente -

DOMINGO, 13 DE AGOSTO DE 2023

América

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Centenário do hotel Copacabana Palace -

ARGENTINA - Primárias para eleições gerais -

(+) QUITO (Equador) - Debate de candidatos presidenciais -

SEGUNDA-FEIRA, 14 DE AGOSTO DE 2023

América

CARACAS (Venezuela) - Negociações de paz entre governo e guerrilha ELN -

TERÇA-FEIRA, 15 DE AGOSTO DE 2023

América

ASUNCIÓN (Paraguai) - Posse de Santiago Pena como presidente -

ASUNCIÓN (Paraguai) - Visita de vice-presidente do Taiwan William Lai para posse do presidente Santiago Pena -

(+) CABO CANAVERAL (Estados Unidos) - Lançamento da missão Crew-7 Nasa SpaceX -

Europa

(+) VARSÓVIA (Polónia) - Parada do Dia das Forças Armadas -

Ásia-Pacífico

NOVA DÉLI (Índia) - Celebrações do Dia da Independência -

(+) CABUL (Afeganistão) - Segundo aniversário da tomada de Cabul por talibãs -

África

PIETERMARITZBURG (África do Sul) - Audiência no julgamento de corrupção do ex-presidente Zuma - (até 16)