Swiatek vence Pliskova no WTA 1000 de Montreal; Bia Haddad é eliminada

A polonesa Iga Swiatek, número um do mundo, venceu nesta quarta-feira (9) a tcheca Karolina Pliskova pela segunda rodada do torneio WTA 1000 de Montreal, por 7-6 (8/6) e 6-2, em uma hora e 50 minutos de jogo, enquanto que a brasileira Bia Haddad foi eliminada.

A polonesa de 22 anos enfrentará na terceira rodada a também tcheca Karolina Muchova, que eliminou a romena Sorana Cirstea por 7-5 e 6-4.

Swiatek está lutando para permanecer em primeiro lugar nesta turnê norte-americana, que inclui a defesa do título do US Open. Ela está fazendo sua terceira aparição no National Bank Open, e a primeira em Montreal, tendo chegado à terceira rodada nos torneios de 2019 e 2022.

Swiatek permaneceu invicta em três partidas históricas com Pliskova.