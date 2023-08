Rússia derruba drones de combate que se dirigiam a Moscou

O prefeito moscovita, Serguei Sobyanin, afirmou que um dos dispositivos caiu na região de Domodedovo, no sul da cidade, e o segundo na área da rodovia que vai para Minsk, capital de Belarus, no oeste.

"A defesa antiaérea destruiu dois drones", disse o ministro em seu canal no Telegram, acrescentando que não houve vítimas nem danos materiais.

O Ministério russo da Defesa indicou nesta manhã que "uma tentativa de ataque por meio de veículos aéreos não tripulados foi desmantelada" na região da capital do país, Moscou, que na semana passada já havia sido alvo de ataques com drones.

Outro ataque ucraniano com mísseis contra a cidade de Gorkovski, perto da fronteira, deixou um civil morto e quatro feridos, anunciou o governador da região de Belgorod.

No início de agosto, um prédio de escritórios no principal distrito comercial de Moscou foi alvo de dois ataques de drones em poucos dias.

Entre as ameaças, enumerou o apoio ocidental a Kiev, a crescente militarização da Polônia e a adesão da Finlândia (e dentro de pouco tempo, da Suécia) à OTAN.

"A vontade do Ocidente de investir uma parte de seus recursos na Ucrânia para mudar a situação no campo de batalha cria sérios riscos de uma escalada do conflito", disse o ministro russo da Defesa, Sergei Shoigu.

Uma explosão de uma fábrica de equipamentos ópticos na cidade russa de Serguiev Posad, perto da capital, deixou, nesta quarta-feira, pelo menos um morto e mais de 50 feridos, apesar de esse acidente aparentemente não ter relação com o conflito na Ucrânia, segundo autoridades regionais.