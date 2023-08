Rússia derruba dois drones de combate que seguiam para Moscou

As forças da Rússia derrubaram dois drones de combate que seguiam para Moscou, afirmou nesta quarta-feira (9) o prefeito da cidade, Serguei Sobyanin, no mais recente de uma série de ataques direcionados contra a capital do país.

"Registrada a tentativa de dois drones de combate de voar para dentro da cidade. Ambos foram abatidos pela defesa aérea", anunciou o prefeito moscovita no Telegram, sem nomear o responsável pela agressão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobyanin afirmou que um drone foi derrubado na área de Domodedovo, sul da cidade, enquanto o segundo foi abatido na área da rodovia Minsk, ao oeste da capital.

Ele também informou que os serviços de emergência seguiram para os locais das quedas dos aparelhos e que não foram registradas vítimas.

O Ministério da Defesa da Rússia atribuiu a tentativa de ataque à Ucrânia. "A defesa aérea destruiu dois veículos aéreos não tripulados", afirmou em um comunicado, que também indica que as ações não provocaram vítimas ou danos.

Este foi pelo menos o terceiro ataque a Moscou em uma semana, de acordo com autoridades russas, que anunciaram a derrubada de drones ucranianos no domingo e na segunda-feira.