Real Madrid e Barcelona retomam disputa por mais um título espanhol

Na frente, o polonês Robert Lewandowski mostrou seu instinto de goleador ao ser o artilheiro do campeonato com 23 gols.

O Paris Saint-Germain, convencido de que Mbappé já tem um acordo com os espanhóis para sua chegada sem custos no ano que vem, tenta reforçar sua saída ainda nesta janela para ter algum retorno financeiro.

No Real Madrid, o início de temporada é marcado mais uma vez pelas especulações em torno da possível contratação do atacante francês Kylian Mbappé.

Enquanto espera uma decisão do astro francês para agir, segundo a imprensa espanhola, o Real Madrid segue sua reformulação com a contratação do jovem inglês Jude Bellingham, de 20 anos, que estava no Borussia Dortmund, por 103 milhões de euros (R$ 553 milhões na cotação atual).

Além dele, os experientes Toni Kroos e Luka Modric renovaram por mais uma temporada e serão referência para os jovens Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouameni e Federico Valverde, cada vez mais protagonistas da equipe.

Após a saída de Benzema, o clube merengue contratou por empréstimo com opção de compra o atacante espanhol Joselu, que estava no Espanyol, rebaixado para a segunda divisão.