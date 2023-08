Premier League começa com o campeão City como time a ser batido

Já o Manchester United vive um período de incertezas fora de campo, com as negociações sobre a venda do clube que seguem se arrastando.

Apesar disso, o técnico Erik ten Hag foi atendido pela diretoria e teve seu elenco reforçado com as chegadas do goleiro Andre Onana, do meio-campista Mason Mount e do atacante Rasmus Hojlund.

Os 'Red Devils' terminaram em terceiro e conquistaram e Copa da Liga Inglesa na primeira temporada sob o comando de Ten Hag, mas estão há dez anos sem levantar a Premier League.