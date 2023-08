Polônia enviará mais 2.000 soldados para fronteira com Belarus

A Polônia enviará 2.000 soldados adicionais para reforçar a segurança em sua fronteira leste com Belarus, disse o vice-ministro do Interior, Maciej Wasik, nesta quarta-feira (9).

Recentemente, o governo polonês advertiu sobre as provocações de Belarus e os riscos da presença do grupo de mercenários russos Wagner no país.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Varsóvia também acusou Minsk e Moscou de organizarem um novo fluxo recorde de migrantes para a União Europeia (UE) para desestabilizar a região.

Para conter essas inúmeras tentativas de travessia, os guardas de fronteira poloneses solicitaram o destacamento de 1.000 soldados no início da semana.

"Não será um reforço de 1.000 soldados, mas de 2.000", disse Wasik à agência PAP nesta quarta.

O plano prevê que as tropas sejam destacadas em duas semanas e que se somem aos 2.000 agentes já estacionados na fronteira com Belarus, um dos limites a leste da UE.