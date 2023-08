Nos palcos, atores ucranianos descrevem a vida sob a ocupação russa

Apesar da Ucrânia ter recuperado o controle da cidade, a região continua sendo alvo de bombardeios de Moscou, o que coloca em jogo a apresentação de encerramento no teatro local.

Ao fundo do palco, uma tela projetada mostra caminhões militares russos chegando à cidade. Uma coluna de fumaça preta sobe ao céu enquanto soldados de Moscou hasteiam a bandeira de seu país.

"Graças a Deus, muitos ucranianos, muitas cidades ucranianas não viveram isso tudo, mas queremos lhes contar nossa história", diz à AFP o diretor do grupo, Oleksandr Knyga.

Sentados em cadeiras, um grupo de homens e mulheres vestidos com camisas pretas e calças jeans descrevem suas vidas sob a ocupação russa em Kherson, cidade no sul da Ucrânia.

"As palavras não conseguem expressar tudo o que vivemos", conta Serguéi Myjailovski, um dos atores, o que viveu mais tempo sob a ocupação. No total, foram 214 dias.

De acordo com ele, o objetivo do espetáculo é fazer com que os ucranianos que vivem em áreas menos atingidas pelo conflito "entendam que a guerra existe e está aí, para que ninguém a esqueça".

Durante a apresentação, os artistas entoam os mesmos slogans utilizados em manifestações: "venha para casa enquanto está vivo!", "Kherson é a Ucrânia!".