Negociações entre Colômbia e ELN são abaladas por suposto complô contra procurador

A denúncia do Ministério Público da Colômbia sobre um suposto plano da guerrilha do Exército de Libertação Nacional (ELN) para assassinar o procurador-geral da Colômbia, Francisco Barbosa, abalaram as negociações de paz entre o governo do país e os rebeldes nesta quarta-feira (9), após um recente cessar-fogo bilateral.

O Ministério Público disse em comunicado na terça-feira (8) que tinha informações sobre guerrilheiros que estariam sendo treinados na Venezuela para atacar Barbosa com franco-atiradores.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O ELN negou nesta quarta que tivesse elaborado um plano para assassinar Barbosa e garantiu que se trata de uma tentativa de desestabilizar as negociações de paz, iniciadas em novembro.

"É falsa a notícia do procurador Barbosa. Com ela, ele tenta sabotar o processo de diálogo entre o Governo e o ELN", disse a delegação negociadora da guerrilha na rede social Twitter, agora chamada de X.

O grupo guerrilheiro escreveu a palavra "FALSO" em letras vermelhas, em cima do texto do Ministério Público.

Segundo a denúncia do MP, cinco lideranças rebeldes se reuniram em julho na Venezuela para iniciar a operação que tem como alvo o procurador-geral, um dos maiores críticos da política de negociações com organizações armadas do presidente de esquerda Gustavo Petro.