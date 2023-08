Migração para os EUA por floresta panamenha 'não vai parar'

O número ultrapassa o recorde do ano anterior, quando 248 mil pessoas atravessaram a região em busca do "sonho americano".

De acordo com o Departamento de Migração do Panamá, de 1º de janeiro de 2023 a 8 de agosto, mais de 267 mil pessoas cruzaram a floresta de Darién, apesar da advertência dos EUA de que não admitiria migrantes que entrassem irregularmente no país centro-americano.

"Ninguém sabe como vai ser o próximo ano, mas nos próximos meses temos que nos preparar para o pior", afirmou à AFP Giuseppe Loprete, presidente da Missão da Organização Internacional para as Migrações (OIM) no Panamá.

Em 12 de maio, os Estados Unidos começaram uma nova era de imigração com o início da repressão aos migrantes que chegavam ao país contornando "vias legais". Simultaneamente, o México suspendeu as autorizações de trânsito que permitiam que os requerentes de asilo nos EUA se deslocassem para o norte.

"As condições em que vemos os migrantes chegarem nos preocupam muito e estamos muito preocupados com o fato de que essa migração não vai parar", disse Loprete.

De acordo com as autoridades, o número de mortes de migrantes no Panamá também aumentou este ano em comparação com 2022. E deve crescer ainda mais nos próximos meses.

"No ano passado (...) foram registradas 62 mortes (...), até o momento já temos 71. Parece lógico deduzir que o número de mortos vai aumentar" devido ao crescimento do fluxo migratório, alertou o diretor do Instituto de Medicina Legal do Panamá, José Vicente Pachar.