Maior cruzeiro do mundo zarpará em 2024

Um estaleiro finlandês está dando os retoques finais no "Icon of the Seas" ("Ícone dos Mares"), o maior cruzeiro do mundo, antes de sua primeira viagem prevista para janeiro de 2024, em plena recuperação do setor após a pandemia da covid-19.

Mais parecido com uma cidade pequena do que com um navio, o navio comissionado pela Royal Caribbean conta com vários parques aquáticos e mais de 20 decks. Cinco vezes maior que o Titanic, tem capacidade para quase 10.000 pessoas.

"Até onde sabemos, este é, hoje, o maior navio de cruzeiro do mundo", disse Tim Meyer, CEO do estaleiro Meyer Turku, responsável por sua construção na costa sudoeste da Finlândia.

Enquanto alguns chamam a estrutura colossal de "monstruosidade", citando sua enorme pegada climática, outros admiram sua engenharia sofisticada e correm para comprar ingressos.

Uma particularidade do novo navio, cuja construção começou em 2021, é sua gigantesca cúpula de vidro que cobre a proa.

A indústria de cruzeiros está se recuperando após o duro golpe da pandemia da covid-19. De acordo com a Cruise Lines International Association (CLIA), o volume de passageiros ultrapassará, em 2023, os níveis pré-pandêmicos, chegando a 31,5 milhões de passageiros.