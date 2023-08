Laços entre EUA e Arábia Saudita se reforçam com Israel como pano de fundo

No fim de semana passado, seu conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan, viajou para Jidá, no oeste do reino, para um encontro internacional sobre a guerra na Ucrânia, sua terceira visita ao país em poucos meses. E, no final de junho, o secretário de Estado, Antony Blinken, também viajou à Arábia Saudita para uma visita de três dias.

Menos de um ano depois de o presidente americano, Joe Biden, ter advertido Riad sobre as "consequências" de reduzir sua produção de petróleo, Washington está enviando membros de alto escalão de seu gabinete para se reunir com a realeza saudita.

As recentes e midiáticas visitas de diplomatas dos Estados Unidos à Arábia Saudita mostram uma aproximação entre os países, impulsionada pelas discussões sobre um potencial acordo para que a monarquia do Golfo reconheça Israel, afirmam analistas.

O acordo, porém, não será imediato. Ainda existem obstáculos significativos para alcançá-lo.

Riad estaria em meio a negociações para obter benefícios dos Estados Unidos, incluindo garantias de segurança e ajuda para um programa nuclear civil com capacidade de enriquecimento de urânio.

As autoridades sauditas também se comprometeram a não normalizar as relações com Israel até que o conflito com os palestinos seja resolvido. Mas, para Esham Alghannam, da Universidade Árabe Naif de Ciências para Segurança, a coordenação entre Washington e Riad é "melhor agora do que nos últimos dois anos".