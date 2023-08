Incêndios florestais no Havaí deixam pelo menos seis mortos

Incêndios florestais alimentados por ventos com força de furacão arrasam, nesta quarta-feira (9), várias localidades do Havaí, deixando pelo menos seis mortos. Centenas de pessoas foram evacuadas, milhares de turistas ficaram presos no aeroporto e também houve operações de resgate no mar.

"Sofremos uma catástrofe terrível", disse, em nota, o governador do Havaí, Josh Green, acrescentando que as chamas afetam Mauí e a Ilha Grande, no arquipélago americano.

"Foi confirmado que tivemos seis vítimas fatais e ainda continuamos as operações de busca e resgate, por isso não sabemos o que acontecerá com esse número", disse o prefeito de Mauí, Mitch Roth, em coletiva de imprensa.

O estado de emergência foi anunciado, disse vice-governadora do estado insular, Sylvia Luke, com os hospitais da ilha de Mauí "saturados com pacientes por queimaduras e pessoas afetadas por inalar fumaça".

"A linha de emergência não funciona, o serviço de celular não funciona, os telefones não funcionam", acrescentou.

Mais de 14 mil casas estão incomunicáveis, informou a poweroutage.us.