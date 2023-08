Incêndio em casa de repouso para pessoas com deficiência na França deixa 11 mortos

Ao menos 11 pessoas morreram nesta quarta-feira (9), em um incêndio em uma casa de repouso de férias para pessoas com deficiência no nordeste da França.

"Confirmo 11 vítimas", disse a vice-procuradora Nathalie Kielwasser em entrevista coletiva, acrescentando que as causas do incêndio estão sendo investigadas.

As vítimas do incêndio em uma antiga fazenda reformada de Wintzenheim seriam um funcionário e 10 adultos com deficiência intelectual leve de Nancy, cidade do leste da França, que estavam de férias.

"Diante desta tragédia, meus pensamentos estão com as vítimas, os feridos e suas famílias", escreveu o presidente francês, Emmanuel Macron, na rede social X, antes conhecida como Twitter.

No local, sua primeira-ministra, Élisabeth Borne, manifestou sua "tristeza e solidariedade" por este "terrível drama" e anunciou que "uma investigação permitirá trazer à luz" as causas da tragédia.

Os bombeiros foram alertados às 6h30 (1h30 de Brasília) sobre o incêndio. Das 28 pessoas presentes na casa de repouso, apenas 17 foram resgatadas, informou Marot. Ele explicou que aquelas que estavam no térreo conseguiram sair do local de maneira mais rápida.