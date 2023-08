Greve dupla em Hollywood afeta comerciantes da Califórnia

Em sua lavanderia localizada entre os estúdios da Warner Bros e da Disney em Los Angeles, Tom Malian se desespera: a greve dupla de atores e roteiristas que paralisa Hollywood deixou seus varais e sua caixa registradora vazios por semanas.

"Se não há ninguém nos estúdios, não há roupas aqui, é simples assim", diz Malian.

O empreendedor afirma que 70% de sua renda vem dos funcionários dos estúdios na cidade, por isso a paralisação do setor é um baque.

"As contas a pagar são as mesmas, assim como as despesas", diz Malian, de 56 anos. "Isso me faz suar".

Na tentativa de compensar, Malian reduziu a jornada de trabalho de seus oito funcionários de 12 para 9 horas diárias. Mas afirma que não será suficiente para equilibrar as contas. "Se isso continuar por vários meses, terei que descobrir como cobrir o aluguel e as despesas", conta.

Roteiristas e atores deixaram as mesas de negociação com os estúdios e montaram piquetes em frente aos estúdios em protesto por melhorias contratuais, que vão desde aumentos salariais até a definição de questões cruciais para o futuro da profissão, como o uso da Inteligência Artificial.