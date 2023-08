Greve dos roteiristas de Hollywood completa 100 días

Os roteiristas de Hollywood completaram 100 dias de greve nesta quarta-feira e chamaram esse recorde de "marco vergonhoso" para os estúdios, enquanto as negociações continuam paralisadas.

Os roteiristas de cinema e TV abandonaram em maio as conversas por melhoras contratuais, que incluem aumentos salariais e definições sobre o uso da inteligência artificial, entre outras condições.

A greve do Sindicato dos Roteiristas dos Estados Unidos (WGA) paralisou inúmeras produções e tem custado milhões de dólares à indústria diariamente.

As incertezas em torno da indústria do entretenimento aumentaram no mês passado, quando o sindicato de atores SAG-Aftra se juntou aos piquetes com demandas semelhantes.

"A recusa a considerar de forma séria as propostas dos roteiristas levou esta greve do WGA aos 100 dias. É apenas um marco vergonhoso" para os estúdios, manifestou o sindicato à AFP nesta quarta-feira.

Os estúdios "são os responsáveis por esta paralisação de mais de três meses da indústria e pelo sofrimento que causou aos trabalhadores e a todos os que dependem deste negócio", criticou o WGA.