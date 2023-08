Governo italiano ajusta imposto sobre 'superlucros' dos bancos

O governo de extrema direita de Giorgia Meloni recuou nesta quarta-feira (9) após anunciar, um dia antes, um plano para tributar lucros bilionários dos bancos na Itália.

"Com o objetivo de preservar a estabilidade das instituições bancárias", o decreto prevê "um teto de contribuição que não pode ultrapassar 0,1% do total dos ativos" de um banco, informou o Ministério da Economia na terça (8) à noite, após o colapso da bolsa causado pelo anúncio do imposto.

A surpreendente decisão da coalizão de direita e extrema direita de aplicar um imposto de 40% sobre os "superlucros" dos bancos, gerados pelo aumento das taxas de juros, fizeram as ações do setor financeiro despencarem na Bolsa de Valores de Milão.

Os principais bancos do país - Intesa Sanpaolo e Unicredit - perderam 8,6% e 5,9%, respectivamente, no fechamento do mercado.

Na tarde desta quarta-feira, porém, o setor já operava em alta, com Intesa Sanpaolo ganhando 2,7%; UniCredit, 4%; e Banco BPM, 5,1%.

"Decidimos introduzir um imposto de 40% sobre a diferença injusta na receita líquida de juros", ou seja, a diferença entre o que "os bancos cobram para emprestar dinheiro e o que eles concedem quando você deposita dinheiro", disse a primeira-ministra Giorgia Meloni nesta quarta-feira, em um vídeo publicado no Facebook.