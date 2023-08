González e Patiño, os designados pela Colômbia para negociar a paz com as guerrilhas

Camilo González e Otty Patiño têm em suas mãos a frágil paz na Colômbia. Conhecedores das guerrilhas por experiência própria e através de investigações, são os designados pelo presidente Gustavo Petro para pôr fim à insurgência armada.

De um lado está González, que aos 76 anos liderará a delegação oficial nos diálogos com o autodenominado Estado-Maior Central (EMC), o principal grupo de dissidentes das Farc que não assinou o acordo de paz em 2016 e seus novos combatentes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Do outro, Patiño (78), ex-guerrilheiro da M-19, a mesma organização rebelde à qual Petro pertenceu em sua juventude, que concordou com a paz em 1990. Desde novembro é o negociador-chefe do governo com o Exército de Libertação Nacional (ELN), a guerrilha mais antiga das Américas.

Eles destacaram quatro pontos-chave dos diálogos:

Após o acordo que desarmou as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), González registrou minuciosamente, como diretor do centro de estudos independentes Indepaz, o retorno da violência e a ascensão do EMC, sob comando do líder conhecido como Iván Mordisco.

González diz ter um sonho: "alcançar um acordo durante este governo". "Colômbia tem as condições para terminar uma história de guerra", afirma.