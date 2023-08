Goiás perde para o Estudiantes em casa e é eliminado nas oitavas da Sul-Americana

O Goiás foi eliminado nesta quarta-feira (9) nas oitavas de final da Copa Sul-Americana-2023 ao ser derrotado por 2 a 0 em casa pelo argentino Estudiantes de La Plata, para quem já havia perdido por 3 a 0 no jogo de ida.

Um gol no início de cada tempo, o primeiro de Gastón Benedetti aos 5 minutos e o segundo de Benjamin Rollheiser (50'), ambos com dois belos chutes de fora da área, deram ao 'Pincharrata' mais uma vitória sobre o Goiás, que foi muito inferior ao longo do confronto no Estádio Serra Dourada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com a classificação, o Estudiantes voltará ao Brasil, desta vez para enfrentar o Corinthians nas quartas de final do torneio.

--- Ficha técnica