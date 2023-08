Flamengo encara Olimpia em Assunção por vaga nas quartas da Libertadores

Depois de vencer o jogo de ida por 1 a 0 no Maracanã, o Flamengo vai a Assunção enfrentar o Olimpia nesta quinta-feira (10) precisando de pelo menos um empate para se classificar às quartas de final da Copa Libertadores.

O time carioca terá que segurar a pressão dos paraguaios no estádio Defensores del Chaco, que aguarda um público de 40 mil pessoas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O 'Decano' chega para o confronto motivado pela vitória por 5 a 3 sobre o Guaraní no último fim de semana.

Por sua vez, o Flamengo, vice-líder do Brasileirão, vem de uma derrota por 3 a 0 para o Cuiabá.

"Por mais que tenhamos perdido no Brasil, nos demos conta de que é possível sair com um resultado positivo", disse otimista o técnico do Olimpia, Francisco Arce, campeão da Libertadores como jogador por Grêmio e Palmeiras.

Para o jogo decisivo, Arce conta com experiência do volante Richard Ortiz e os gols do artilheiro Fernando Cardozo.