FBI mata homem que ameaçou Biden

A Polícia Federal dos Estados Unidos (FBI) matou a tiros um homem em Utah nesta quarta-feira (9), a quem as autoridades haviam monitorado por meses devido a ameaças feitas a Joe Biden, horas antes da visita planejada do presidente americano a esse estado no oeste do país.

De acordo com o FBI, um suspeito morreu nesta quarta-feira quando os agentes tentaram prendê-lo em Provo, ao sul de Salt Lake City.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os eventos estão sendo investigados, acrescentou o FBI, sem fornecer detalhes sobre o homem.

De acordo com uma denúncia dos procuradores federais em Utah, trata-se de Craig Robertson.

Conforme esse documento, ele era um homem septuagenário que se dizia apoiador do ex-presidente republicano Donald Trump e ameaçava Biden em postagens nas redes sociais.

A vice-presidente Kamala Harris, o procurador-geral Merrick Garland e o promotor Alvin Bragg, que supervisionou a investigação que levou a uma acusação contra Trump em Nova York, também foram ameaçados, assim como os próprios agentes do FBI.