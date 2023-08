Explorar suas minas ou combater o aquecimento global, um dilema para a África

Os construtores do projeto, apoiados pelo governo queniano, apelaram da sentença, mas o ativista local Omar Elmawi acredita que são poucas as chances de vitória.

Em 26 de junho de 2019, a Justiça do Quênia suspendeu a construção de uma usina de carvão que solicitava uma nova jazida. Esta foi uma das poucas vitórias conquistadas pelos ativistas ambientais deste país do leste africano.

Muitos países africanos enfrentam o dilema entre explorar as minas por seus benefícios econômicos, ou fechá-las, para não contribuir para o aquecimento global - uma decisão escolhida com menos frequência.

Mas, em um contexto nacional de grande déficit de eletricidade, "é a nossa saída", disse à AFP Ousseini Hadizatou Yacouba, ministra nigerina das Minas antes do recente golpe de Estado, durante uma conferência sobre as minas na África realizada em Paris em julho.

"Ou será que uma fábrica de carvão no Níger gera mais emissões do que muitos veículos e outras indústrias aqui (na Europa)?", questionou.

O raciocínio é o mesmo na Costa do Marfim, onde atualmente há 22 minas abertas - a maioria de ouro -, 180 licenças de exploração foram emitidas, e importantes campos de petróleo e gás foram descobertos em suas águas territoriais.

"Mesmo que conseguíssemos frear as emissões africanas neste momento, isso não mudaria nada no ritmo do aquecimento global", considerando-se que a África "contribui apenas com 4% das emissões de gases do efeito de estufa" no mundo, justificou o ministro costa-marfinense das Minas, Energia e Petróleo, Mamadou Sangafowa Coulibaly.