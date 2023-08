EUA se diz 'muito preocupado' com saúde do presidente do Níger

Os Estados Unidos disseram, nesta quarta-feira (9), estar "muito preocupados" com a saúde do presidente do Níger, Mohamed Bazoum, preso depois do golpe de Estado de 26 de julho no país.

"Estamos muito preocupados com sua saúde e sua segurança pessoal e a de sua família", declarou aos jornalistas o porta-voz do departamento de Estado, Matthew Miller.

O primeiro-ministro nigerino, Ouhoumoudou Mahamadou, declarou recentemente que Mohamed Bazoum estava preso com a esposa e o filho sem eletricidade, nem água.

Miller não quis entrar em detalhes sobre o telefonema que o presidente manteve com o chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, na terça à noite (horário dos EUA).

Mas segundo Miller, o estado de saúde de Bazoum, um aliado do Ocidente, era uma das razões pelas quais que a número dois interina do departamento de Estado, Victoria Nuland, tentou sem sucesso ver Bazoum durante uma visita não anunciada na segunda-feira.

"À medida que o tempo passa, como está isolado, é uma situação que nos preocupa cada vez mais", disse Miller.