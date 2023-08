EUA sanciona membros do cartel de Sinaloa por tráfico de fentanil

Os Estados Unidos impuseram, nesta quarta-feira (9), sanções a três membros do cartel de Sinaloa por "tráfico ilícito de fentanil e outras drogas", informou o Departamento do Tesouro.

As sanções visam "pessoas-chave responsáveis por facilitar o tráfico ilícito de drogas mortais, incluindo o fentanil, para os Estados Unidos, onde causa devastação em nossas comunidades", afirmou Brian E. Nelson, subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira, citado no comunicado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O governo do presidente Joe Biden declarou guerra ao fentanil, um opioide até 50 vezes mais potente que a heroína, que tem sido responsável por grande parte das quase 110.000 mortes por overdose no país em 2022.

Washington alega que a maior parte do fentanil que entra nos Estados Unidos vem de cartéis mexicanos que o produzem com substâncias (chamadas precursores), importadas principalmente da China.

Nos últimos meses, os Estados Unidos intensificaram as sanções.

Desta vez, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC, sigla em inglês) sancionou os irmãos Alfonso Arzate García e René Arzate García, a quem classifica como "extremamente violentos".