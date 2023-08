EUA restringe investimentos de suas empresas em IA na China

Os Estados Unidos determinaram que suas empresas não poderão investir livremente no exterior em tecnologias avançadas, como inteligência artificial (IA) e computação quântica, se envolverem "países problemáticos", citando a China, anunciou nesta quarta-feira (9) o Departamento do Tesouro.

A decisão, decorrente de uma ordem executiva do presidente Joe Biden, visa "defender a segurança nacional dos Estados Unidos protegendo tecnologias críticas para a próxima geração de inovações militares", afirmou o Tesouro em um comunicado.

As novas regras exigem que empresas e indivíduos americanos notifiquem o governo sobre certos tipos de transações e proíbem outras se envolverem "entidades relacionadas às tecnologias avançadas identificadas na ordem executiva".

"A China está comprometida com a aquisição e produção de tecnologias-chave que podem ajudar a modernizar seu exército, e esta ordem executiva é especificamente projetada para limitar o investimento dos EUA em empresas envolvidas nesse esforço", explicou um funcionário da administração Biden durante uma coletiva de imprensa por telefone.

Washington teme que a China se beneficie dos investimentos americanos não apenas na transferência de tecnologia, mas também por meio de "benefícios intangíveis", como apoio na criação de linhas de produção, troca de conhecimentos e acesso a mercados.

"Na última cúpula do G7, os líderes destacaram o interesse compartilhado em proteger adequadamente as tecnologias sensíveis com implicações para a segurança nacional e o interesse em controlar os investimentos nessa área", acrescentou a fonte.