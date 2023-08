Espanha sufoca com ápice de sua terceira onda de calor

As temperaturas mais altas ocorreram na Andaluzia, segundo dados da Aemet de pouco antes das 19h locais (14h no horário de Brasília): em Roda de Andaluzia, uma cidade da província de Sevilha, foram registrados 44,6ºC, e no aeroporto de Granada, 44,1ºC.

Com temperaturas altíssimas generalizadas registradas em locais incomuns como o País Basco, no norte, a Espanha vive, nesta quarta-feira (9), o dia mais sufocante de sua terceira onda de calor, enquanto a luta contra os incêndios em Portugal teve um refresco.

Na quinta-feira, o calor extremo se deslocará em direção à costa leste, com apenas quatro regiões em alerta vermelho, todas situadas ao sul de Valência, onde as temperaturas podem alcançar os 43ºC. Na sexta-feira, a região do sul da Andaluzia será a mais castigada, mas sem alertas vermelhos.

A previsão é que a umidade aumente e as temperaturas baixem, sobretudo no litoral, onde se espera que as temperaturas voltem a cair abaixo dos 30ºC. O risco de incêndios, no entanto, segue alto, com temperaturas que oscilam entre 32ºC e 38ºC no interior do país.

Na Espanha, quase todo o país está em alerta vermelho devido ao risco extremo de incêndios.

Em Extremadura (sudoeste), região fronteiriça com Portugal, dezenas de bombeiros espanhóis seguem lutando contra as chamas, com a ajuda de mais de uma dezena de aviões.

O governo regional indicou que a evolução do incêndio, declarado na segunda-feira no município de Valência de Alcântara, e que havia queimado 350 hectares, era "favorável" na manhã desta quarta.

Estamos preocupados e angustiados, porque temos uma massa florestal enorme, alguns sombreiros centenários e nos dá muita pena", disse Joaquín Diéguez, proprietário de um hotel na região.

Segundo estimativas provisórias, em 2023, já foram queimados quase 100 mil hectares em Espanha e Portugal, frente a um total de mais de 400 mil em 2022

