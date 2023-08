Espanha enfrenta pico de sua terceira onda de calor

Com temperaturas altíssimas em lugares incomuns, como o País Basco, a Espanha enfrentou nesta quarta-feira (9) o dia mais sufocante de sua terceira onda de calor do verão, enquanto a luta contra os incêndios florestais em Portugal teve um refresco.

As temperaturas mais altas ocorreram na Andaluzia (sul), segundo dados da Agência Estatal de Meteorologia da Espanha (Aemet) de pouco antes das 19h locais. Em Roda de Andaluzia, povoado da província de Sevilha, foram registrados 44,6ºC, e no aeroporto de Granada, 44,1ºC.

Mais incomuns foram as temperaturas registradas no norte, como 36 ºC em Bilbao e 33,5 ºC em San Sebastián, ambas cidades do País Basco, e 37 ºC na cidade de Burgos.

"A temperatura média" na Espanha hoje "provavelmente será um recorde desde 1950. Deve ser um dos cinco dias mais quentes de agosto dos últimos 73 anos", indicou a Aemet.

Onze regiões da Espanha estão em alerta vermelho, sinônimo de perigo extremo: três na Andaluzia, duas na Comunidade de Madri, duas em Castela-Mancha (centro), três no País Basco e uma em Castela e Leão (norte).

Quase todo o resto do país, salvo a costa, está em alerta, mas em níveis mais baixos. O calor extremo se deslocará amanhã em direção à costa leste, com apenas quatro regiões em alerta vermelho, todas ao sul de Valência, onde as temperaturas podem alcançar os 43ºC. Na sexta-feira, a região do sul da Andaluzia será a mais castigada, mas sem alertas vermelhos.