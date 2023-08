Corinthians empata na visita ao Newell's (0-0) e vai às quartas da Sul-Americana

O Corinthians avançou às quartas de final da Copa Sul-Americana ao empatar em 0 a 0 como visitante contra o argentino Newell's Old Boys, em jogo das oitavas de final, disputado na noite desta terça-feira (8) em Rosário.

O Timão avançou neste confronto com um placar agregado de 2 a 1, já que havia vencido por esse resultado no jogo de ida disputado na Neo Química Arena em São Paulo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nas quartas de final, o Corinthians enfrentará o vencedor do duelo entre Estudiantes de La Plata e Goiás, que no momento tem uma vantagem parcial dos argentinos, que venceram em casa por 3 a 0 no jogo de ida.

--- Ficha técnica