Comunicado do Business Wire :Now Health International

A premiada provedora de seguro médico particular internacional (IPMI, International Private Medical Insurance) Now Health International está comemorando seu mais recente sucesso com atendimento ao cliente, tendo recebido outro prestigioso prêmio, Iniciativa de Atendimento ao Cliente do Ano, reconhecendo sua liderança nessa área.

Além da sua pontuação no TrustPilot, que reflete como os associados se sentem com relação aos produtos e serviços que a empresa oferece, a Now Health International também usa um programa de pesquisa interna para lidar de forma proativa com questões dos clientes e facilitar ainda mais a vida dos seus associados.

No entanto, a empresa acredita que um ponto de diferença crucial no mercado vem de sua abordagem empática e eficiente ao lidar com os pedidos de reembolso dos associados. A Now Health International relata que processa e reembolsa 99% dos pedidos dos associados dentro de cinco dias úteis, o que é um dos componentes principais da Promessa de Atendimento da empresa. Além disso, a empresa aprova 95% de todos os pedidos de reembolso no momento do envio, sem precisar coletar mais informações dos associados.

Mas enquanto muitas seguradoras estão automatizando completamente esses processos - e vendo resultados mistos -, a Now Health International conta com expertise humana e qualidades pessoais como empatia e compaixão para aprimorar os processos de solicitação de reembolso.

Ao falar sobre a filosofia da empresa acerca dos pedidos de reembolso, Michel Faucher, diretor-presidente da Now Health International, afirmou: "Acreditamos no valor do toque humano e estamos comprometidos com o fornecimento de atendimento personalizado e suporte a todos os nossos associados, especialmente quando eles fazem pedidos de reembolso, o que geralmente acontece após passarem por um período de doença ou lesão particularmente estressante.

"Nossa abordagem é a de olhar para todos os motivos certos para fazer o reembolso. Embora usemos automação para auxiliar a ter um processamento mais rápido dos pedidos de reembolso e dos pagamentos, nunca rejeitamos completamente um pedido de reembolso puramente com base na decisão de uma máquina. Quando nossas ferramentas recomendam investigação mais profunda, nossa equipe de especialistas em pedidos de reembolso é envolvida, na maioria dos casos levando ao processamento dos pedidos de reembolso dos associados".