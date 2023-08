Comunicado do Business Wire :Information Services Group, Inc.

A expansão do ecossistema de parceiros do Google Cloud está transformando fundamentalmente o mercado brasileiro de computação em nuvem, à medida que um número crescente de empresas optam por soluções multicloud, de acordo com um novo relatório de pesquisa publicado hoje pelo Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), uma empresa líder global em pesquisa e consultoria em tecnologia.

O relatório ISG Provider Lens? Google Cloud Partner Ecosystem 2023 para o Brasil conclui que, apesar de um declínio global nos gastos com TI, o mercado brasileiro de cloud continua sendo o mais ativo da América Latina. Em vez de abandonar as iniciativas de nuvem ou colocá-las em espera, as empresas no Brasil estão buscando no Google novas e melhores maneiras de otimizar sua capacidade de nuvem comprometida, diz o relatório do ISG.

"O relacionamento do Google com seus parceiros é recíproco", disse Bernie Hoecker, sócio e líder de transformação de nuvem corporativa do ISG. "Ambas as partes se beneficiam da experiência e proeza tecnológica uma da outra."

As empresas no Brasil e em outros lugares estão cada vez mais voltadas para uma estratégia multicloud, buscando diversificar seus serviços em vários fornecedores de nuvem, diz o relatório do ISG. Embora o Google ainda seja o menor dos três principais fornecedores de nuvem pública, uma sólida reputação de computação avançada, big data e soluções de ML e AI ajudou a diminuir a diferença nos últimos anos, diz o ISG.

Pioneiro em IA generativa, o Google vem estabelecendo parcerias estratégicas, anunciando recentemente uma oferta de serviços de consultoria e ferramentas destinadas a permitir que os clientes aproveitem ao máximo a IA para identificar tendências, resumir informações, automatizar processos e gerar conteúdo, diz o relatório do ISG.

Os fornecedores podem desempenhar um papel fundamental em ambientes multicloud, diz o relatório do ISG. Eles podem oferecer orientação na definição de estratégias de migração, otimização de cargas de trabalho, implementação de práticas recomendadas e integração de diferentes plataformas de nuvem. O resultado é uma transferência perfeita de dados, conectividade de aplicativos e migração de carga de trabalho, bem como compatibilidade e interoperabilidade entre diferentes serviços em nuvem, diz o relatório.