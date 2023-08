Comunicado do Business Wire :Fluid Quip Technologies

A Fluid Quip Technologies (FQT), líder mundial em tecnologias avançadas de biocombustíveis, bioquímicos e coprodutos inovadores, anunciou hoje que fornecerá o primeiro sistema Maximized Stillage Co-products? (MSC?) baseado em trigo do mundo para a instalação de etanol da Ensus UK Limited em Teesside, uma subsidiária da Crop Energies AG. O acordo entre as empresas é uma prova da flexibilidade e eficiência da matéria-prima do MSC?.

"Estamos muito empolgados com esta oportunidade de trabalhar lado a lado com a Crop Energies e a Ensus UK para nossa primeira instalação MSC com trigo como matéria-prima principal", disse Neal Jakel, presidente da FQT. "Nossa tecnologia MSC tem um histórico comprovado no fornecimento de soluções de alimentação animal de alta qualidade e este projeto marca a entrada da tecnologia nos mercados do Reino Unido e da Europa."

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A tecnologia MSC? patenteada da FQT se integra perfeitamente às operações de biocombustíveis existentes da Ensus UK Limited, permitindo a produção eficiente de um coproduto de ração animal enriquecido com proteína de alto valor. Além do milho e do trigo, o sistema MSC da FQT pode trabalhar com uma variedade de matérias-primas, incluindo misturas de sorgo.

A FQT possui 11 sistemas MSC em operação no mundo todo, com um sistema adicional em construção e outros em fase de engenharia. A FQT concluiu a engenharia preliminar para o sistema Ensus e iniciará a engenharia detalhada e a aquisição de equipamentos em grande escala este mês.

Sobre a Fluid Quip Technologies: a Fluid Quip Technologies (FQT) é líder mundial no fornecimento de tecnologias proprietárias e serviços de engenharia para as indústrias de biocombustíveis e bioquímicas. As soluções inovadoras da FQT melhoram os processos de moagem a seco de grãos para etanol, criam produtos alimentares alternativos e atendem à crescente demanda por matérias-primas de carboidratos no mercado bioquímico.

Siga a Fluid Quip Technologies: Site: www.fluidquiptechnologies.com LinkedIn: www.linkedin.com/fluidquiptechnologies Twitter: www.twitter.com/fluidquiptech Facebook: www.facebook.com/fluidquiptech