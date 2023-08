Comunicado do Business Wire :Emergent Cold Latin America

A Emergent Cold Latin America (Emergent Cold LatAm ou a empresa), o fornecedor de serviços logísticos e de armazenamento refrigerado de alimentos de mais rápido crescimento na América Latina, inaugurou suas instalações na República Dominicana, localizadas dentro do parque de Zona Franca DP World Economic Zones | Dominicana. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230809143149/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Caucedo, República Dominicana. (Photo: Business Wire) A inauguração marca o início das operações da empresa no país, onde o investimento local deve alcançar US$ 40 milhões nos próximos anos. A previsão é que sejam gerados 50 novos postos de trabalho nesta primeira etapa. Além de representar um importante investimento local e apoio para o desenvolvimento da economia da República Dominicana, a operação também posiciona a empresa como hub e uma aliada estratégica para importadores e exportadores em todo o Caribe. O moderno armazém tem capacidade para 8.000 pallets congelados e uma grande antecâmara para operações de valor agregado. A construção do armazém seguiu os padrões de sustentabilidade EDGE Advanced, com foco na criação de uma operação ambientalmente eficiente. Por exemplo, são utilizados gases refrigerantes que não afetam a camada de ozônio e sistemas de economia de energia elétrica e água, reforçando o compromisso da empresa com a sustentabilidade.

A República Dominicana é um centro reconhecido para a importação e reexportação de produtos a outros países da região e o armazém da Emergent Cold LatAm econtra-se dentro das instalações da DP World Dominicana, que contam com um terminal portuário considerado um dos hubs logísticos da América Latina e do Caribe. O Head da Emergent Cold LatAm no país, Carlos Fernandez, também destacou que a República Dominicana é um importante produtor e exportador de cacau, banana e abacate, além de contar com uma forte indústria alimentícia, o que representa uma grande oportunidade para a empresa. "Com o início das nossas operações no país, a Emergent Cold LatAm reafirma seu compromisso com os serviços logísticos em toda a América Latina e contribui com a consolidação da República Dominicana como o hublogístico ideal para a distribuição nas Américas e no Caribe", disse Fernandez.

Ramón Badía, diretor Comercial da DP World Dominicana, assegurou que, com a abertura deste moderno armazém refrigerado, os clientes da organização que representa terão acesso a soluções da cadeia de frio que se integram às duas redes. "A DP World Dominicana tem como objetivo reforçar ainda mais a atratividade desta nação por meio da integração do porto com a logística e os produtores em uma única plataforma, gerando novos postos de trabalho, impulsionando a economia dominicana e elevando a qualidade de vida da sua população. Por isso, a parceria com a Emergent Cold LatAm se encaixa perfeitamente com a visão de futuro e com o plano de crescimento da nossa organização, não apenas para a região mas para todo o país", afirmou Badía. Sobre a Emergent Cold LatAm:

Emergent Cold Latin America (www.emergentcoldlatam.com) é o maior fornecedor de armazenamento e logística refrigerados da América Latina e Caribe, construindo uma rede de cadeia fria com a mais alta qualidade para fornecer soluções de logística de temperatura controlada de ponta a ponta para seus clientes em toda a Região. A empresa foi fundada em agosto de 2021 para atender à necessidade de soluções modernas da cadeia de frio no mercado e atender à crescente demanda de clientes locais e globais. A Emergent Cold LatAm opera atualmente mais de 500 caminhões e mais de 60 instalações de armazenamento a frio, incluindo sete novas instalações em construção ou ampliação, completando um total de 11 países na América Latina. Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230809143149/pt/