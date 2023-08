Comícios são suspensos na Argentina após morte de menina em assalto

O prefeito de Lanús, Néstor Grindetti, pré-candidato a governador da província de Buenos Aires do Juntos por el Cambio (direita), assim como sua líder política, a pré-candidata presidencial Patricia Bullrich, suspenderam o ato de encerramento da campanha previsto para a quinta-feira nesse distrito.

O crime ocorreu na localidade de Lanús, na periferia sul de Buenos Aires, cujos moradores vêm denunciando um aumento na insegurança, tema recorrente nas campanhas eleitorais do país.

Morena Domínguez foi abordada por dois jovens em uma moto que roubaram sua mochila e a agrediram. A menina foi deixada enjoada e jogada no asfalto. Morreu logo depois em um hospital próximo de uma parada cardiorrespiratória, disseram fontes médicas.

O assassinato de uma menina de 11 anos, assaltada enquanto ia para a escola na manhã desta quarta-feira (9), chocou os argentinos e levou à suspensão de vários atos da campanha eleitoral para as primárias de domingo.

O pré-candidato presidencial governista e ministro da Economia, Sergio Massa, cancelou um ato nesta quarta-feira na localidade de Merlo, nos arredores de Buenos Aires, em meio à comoção pelo caso.

O prefeito da capital, Horacio Rodríguez Larreta, também cancelou o ato político. Ele disputa as primárias do Juntos por el Cambio com Bullrich.

Familiares e vizinhos de Lanús se mobilizaram para protestar na delegacia do distrito, onde houve alguns incidentes com policiais que vigiavam o edifício.