Chuvas torrenciais deixam ao menos 62 mortos na China

Nesta quarta-feira, o número de mortos pelas tempestades aumentou para pelo menos 33, com 18 desaparecidos apenas em Pequim, enquanto tempestades devastadoras também atingiram o nordeste da China, perto da Rússia e da Coreia do Norte.

O tufão Doksuri, rebaixado a tempestade depois de atingir as vizinhas Filipinas, varreu partes da China na semana passada com chuvas fortes que causaram danos consideráveis.

As chuvas torrenciais que atingiram o norte da China nos últimos dias deixaram pelo menos 62 mortos, segundo um balanço divulgado nesta quarta-feira (9), que triplicou o número de vítimas em Pequim no período de uma semana.

"Ainda sinto medo quando me lembro das enchentes", disse Zheng Xiaokang, um policial do vilarejo de Jiangxi, à agência de notícias Xinhua.

O clima extremo e as temperaturas incomuns que a China enfrenta há alguns meses também atingiram outras partes do país.

"Diante da chuva persistente e da subida do rio, as consequências teriam sido devastadoras se não tivéssemos conseguido retirar os moradores a tempo", afirmou.

Chuvas torrenciais atingiram a China como nunca antes nas últimas semanas, danificando a infraestrutura e inundando partes de Pequim e bairros vizinhos.

As catástrofes naturais causaram um total de 147 mortes ou desaparecimentos em julho, anunciaram as autoridades na sexta-feira. Esta contagem integra apenas parcialmente as vítimas do tufão Doksuri.

