Cantor Sixto Rodriguez morre aos 81 anos (site oficial)

Sixto Rodríguez, o cantor americano que encontrou um renascimento profissional depois que sua música se tornou um objeto de culto no exterior, morreu na terça-feira (8) aos 81 anos, anunciou seu site.

"É com grande tristeza que nós do Sugarman.org anunciamos que Sixto Díaz Rodríguez faleceu hoje cedo", disse o comunicado, sem dar detalhes sobre a causa da morte do cantor conhecido por sucessos como "Sugar Man" e "I Wonder".

mdo/af/gm/aa